Spettacolo con delitto all'Orto Botanico della Reggia di Portici

Il teatro si mescola al gioco in una serata intrigante, misteriosa e unica nel suo genere.

Dopo il grande successo al Museo di Pietrarsa e al MAV, lo spettacolo con delitto firmato KARMA ritorna in un'altra straordinaria location: l'Orto Botanico della Reggia di Portici. Il protagonista questa volta sarà il pubblico che indagherà insieme a Re Ferdinando per scoprire l’assassino di un appassionante delitto.

Una nobildonna è stata uccisa nei pressi delle scuderie e Re Ferdinando interrogherà tutti i sospettati per scoprire chi è il colpevole.

Enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena. Nulla è davvero come sembra!

Come dei veri investigatori, sarà il pubblico a dover risolvere il misterioso caso. Sarà invitato ad osservare la scena, ad annotare discorsi e parole, ad analizzare comportamenti e movimenti di tutti i sospettati ed infine consegnerà la soluzione.

INFO

L'appuntamento (doppio) è sabato 18 luglio alle ore 18.00 e poi alle ore 19.30.

Rispettando tutte le norme anti-covid, gli ingressi saranno limitati e contingentati



WHATSAPP: 3427329719

MAIL: spettacoli@karmacultura.it

Contributo di partecipazione: € 15.00, compreso di biglietto d'ingresso.

ACQUISTO BIGLIETTO SU: shop.visitarecentromusa.it/it/ticket/biglietti

N.B: I BIGLIETTI SONO ACQUISTABILI SOLO ONLINE.

Parcheggio gratuito