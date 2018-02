Immaginate che i personaggi più famosi delle coppie storiche tornino dall'aldilá per una vacanza a Napoli. Immaginate la storica compagna di Dante che viene trovata morta. Immaginate Achille, Briseide, Dante, Romeo e tanti altri come mai potreste pensare. E immaginate Voi che indagate insieme a un Cupido fuori dagli schemi.

Cosi nasce... "Weekend d'amore...ma non troppo" spettacolo con delitto al Museo di Pietrarsa, nel quale i protagonisti sarete voi.

Lo spettacolo diventa gioco e divertimento, nel quale indagherete per scoprire il colpevole e vincere simpatici premi. Teatro, gioco e divertimento in una sola serata. Una serata nel meraviglioso scenario di Pietrarsa immersi in un'atmosfera “surreale”.

Fatevi accompagnare dal dio dell’amore Cupido alla scoperta di una “surreale” serata tra storia e divertimento.



Da un'idea di Antonio Ruocco e Antonio Raia

Testi e regia Antonio Ruocco

Organizzazione generale Antonio Raia

Con Ciro Pellegrino, Emiliana Bassolino, Giovanni Meola, Diego Consiglio, Federico Siano, Lia Capasso e la webstar Valeria Angione



Prenotazione obbligatoria sul sito dell'Associazione Karma www.karmacultura.it o inviando un messaggio al numero 3427329719