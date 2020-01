Spettacoli e Musical alla Casa della Musica: biglietti scontati con NapoliToday

Quattro appuntamenti da non perdere alla Casa della Musica di Napoli a prezzi scontati del 40% grazie allo ShopToday, tra fine gennaio e il mese di febbraio.

Spettacoli teatrali, musical, appuntamenti per grandi e piccini: ce n'è davvero per tutti i gusti.

Vediamo nel dettaglio il calendario degli spettacoli:

- Il 23 gennaio va in scena "L'Ascensore - Un Thriller Sentimentale", successo internazionale proveniente dalla Spagna, nella sua prima versione italiana. In scena tre grandi del teatro musicale italiano: Danilo Brugia, Luca Giacomelli Ferrarini e la fiorentina Elena Mancus.

- L'8 febbraio sarà in scena invece "I Tre Porcellini: un Musical...Curvy!". Uno spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Questa nuova versione della classica fiaba è piena di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso, ma offre anche spunti molto intelligenti sui temi della Casa e della Famiglia.

- Il 15 febbraio, sul palco della Casa della Musica, arriva "Sul lago dorato" con la regia di Diego Ruiz. Una commedia divertente ed emozionante, che narra di un professore in pensione che alla vigilia dei suoi ottant'anni ospita la figlia e il nipote nella sua villa nel New England. Tra il vecchio e il ragazzo, dopo le schermaglie iniziali e l'immancabile conflitto generazionale, nasce un grande affetto che continuerà ben oltre quell'estate.

- Il 16 febbraio, infine, omaggio a Gianni Rodari per i 100 anni dalla nascita con lo spettacolo "Favole al Telefono": un'opera musicale che entusiasmerà migliaia di famiglie. Favole al Telefono è una "fiaba in musica" dedicata a tutta la famiglia che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari inserendole all'interno di una trama completamente originale in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi.