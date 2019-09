Parte Speed-Up: speciale Seminario Per l’Educazione Domestica, Umana e Professionale

E’ cominciato ieri, presso la Scuola della Famiglia della Fondazione Grimaldi, Speed-Up, Seminario Per l’Educazione Domestica, Umana e Professionale. Il programma, interamente ideato e finanziato dalla Fondazione Grimaldi, è una novità assoluta nel panorama formativo italiano, si svolgerà da Settembre a Giugno, prevede gettone di presenza per i genitori partecipanti, e sarà affiancato in contemporanea da un servizio gratuito di baby sitting (per bambini dai 2 agli 8 anni) e Spes Club (per bambini dai 9 ai 13 anni) su studio, gioco, famiglia, virtù, al fine di aiutare i genitori nella sana formazione dei propri figli. Il programma è un ampliamento di progetti già varati negli ultimi due anni dalla Fondazione per il potenziamento genitoriale in ambito economico, giuridico, domestico, sanitario e relazionale.

Per info tel. 081.18657214, www.fondazionegrimaldi.com

Un’attività appassionata per il sociale che non si è mai fermata, soprattutto da quando la Fondazione Grimaldi, la più grande fondazione familiare del Centro-Sud Italia, operando senza scopo di lucro e perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale, ha acquisito l’Istituto Bianchi. In questo edificio di oltre 10.000 mq, la Fondazione Grimaldi oltre ai propri progetti ospita altre iniziative che confluiscono nella “Scuola della famiglia”, come la Comunità di Sant’Egidio con il progetto “Viva Gli Anziani”, il programma privato e gratuito di sostegno all’anzianità; l’Associazione degli Ex-Alunni del Bianchi che ha ridato vita alla secolare tradizione scolastica dell’edificio riaprendo la scuola elementare; l’Associazione Libera Officina 21,22,23 che offre percorsi di autonomia familiare, sociale, lavorativa, a favore di piccoli e grandi in condizioni di disabilità; la vicina Parrocchia di Montesanto, che continua a svolgere nella Scuola della Famiglia le attività di oratorio, formazione e i corsi di sport gratuiti dedicati ai giovani.

Un continuo fermento propositivo, che dallo scorso ottobre sta vivendo l’ex sede dell’Ordine religioso dei Barnabiti rilevato dalla Fondazione, dove ultimo arrivato in ordine di tempo, è il Corso Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of Adult Responsability) di formazione per insegnanti educatori e genitori, che dal 14 al 17 novembre dalle 9 alle 18 avrà luogo in Piazza Montesanto 25. Ovvero educazione sessuale in un contesto di Responsabilità adulta, un efficace metodo di formazione applicato in 56 paesi, ideato negli anni ‘80, con una stella a cinque punte come simbolo, per indicare gli aspetti inscindibili dell’unità della persona: fisico, emozionale, intellettuale, sociale e spirituale. Questa settimana si sono aperte le iscrizioni. Per informazioni: www.teenstar.it, info@teenstar.it