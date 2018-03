spazioFOTOcopia: la settima edizione è dedicata alla Donna

L'8 marzo alle 19:00 a Magazzini Fotografici inaugura la mostra della settima edizione del nostro format #spazioFOTOcopia che questa volta ha per tema la donna! La donna vista sotto i particolari e ricercati punti di vista dei candidati. Donna in ogni senso e con ogni significato.



Il tema è stato scelto in occasione della festa dedicata alle donne dell'8 marzo e si unisce alla mostra collettiva femminile "Who knows what's going on in the ladies parlour!" che inaugurerà lo stesso giorno.



Le fotografie migliori tra quelle selezionate, oltre a far parte della mostra, saranno pubblicate per il terzo numero della nostra zine #M!



#spazioFOTOcopia è un format di Magazzini Fotografici che presta attenzione al contenuto e non al contenitore: un nuovo spazio espositivo che serve a veicolare l’arte e le idee.



#spazioFOTOcopia è un modo innovativo di fare collezionismo di qualità alla portata di tutti.



L’ impermanenza dell'oggetto ci rende liberi da questioni di conservazione e archivio rendendo l'opera leggera e sostenibile



Per tutti i dettagli sul format #spazioFOTOcopia visita la pagina dedica sul nostro sito www.magazzinifotografici.it



LE PARTNERSHIPS PER QUESTA EDIZIONE sono:

- la community Igers Napoli che ha selezionato tre della immagini in mostra tra quelle condivise su instagram con l'hashtag #sFcWOMAN



- Io SPONSOR Lab Mef CHE SOSTIENE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE E CHE PRODURRà LE STAMPE DEGLI AUTORI IN MOSTRA

Magazzini Fotografici è una APS con obbligo di tesseramento al costo di €5. La tessera ha validità di un anno solare.