Regali solidali, riapre lo Spazio Natale di Emergency

Riapre a Napoli Lo Spazio Natale di Emergency.

Il temporary store per fare regali belli e, soprattutto, solidali apre i battenti a Palazzo Fondi (al primo piano) in via Medina, e sarà accessibile dal 30 novembre fino al 24 dicembre.

Allo Spazio Natale è possibile acquistare gadget, prodotti gastronomici, articoli natalizi, idee regalo delle migliori marche, prodotti handmade e oggetti provenienti dai paesi dove opera l'organizzazione umanitaria.

Un'occasione per trasformare l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella possibilità di fare un gesto di pace, contribuendo a garantire cure alle vittime della guerra e della povertà e a promuovere una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il ricavato, infatti, sarà interamente devoluto al progetto Emergency.

Orari:

30 novembre 16.00-20.00

1 dicembre fino al 23 dicembre 10.00-20.00

24 dicembre 10.00-13.00