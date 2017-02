Spatula Strokes: percorso tra pittura e istintività di Conny Liotti

Conny Liotti propone un'esposizione corposa delle sue opere pittoriche nelle Sale delle Terrazze al Castel dell'Ovo di Napoli, la mostra è stata organizzata dall'Associazione Culturale Fluo Events a cura di Marta Di Meglio.

Il percorso espositivo racconta attraverso un ciclo di opere su tela e su carta le metamorfosi individuate nella proficua produzione dell'artista. Spatula Strokes è un progetto itinerante, organizzato e pensato ex novo in riferimento al contesto in cui si inserisce che per la Città di Napoli si propone di andare oltre le diversità, che nell'arte costituiscono un elemento di ricerca determinante.

L'utilizzo del colore permette di inserire lo spettatore in una dimensione spazio temporale sospesa, caratterizzando la fruizione di ogni opera in un momento di pausa. Concedendo alla stessa di attuare il proprio fine: veicolare concetti, sensazioni, energie custodite dal processo creativo.

"L'arte per lei è la possibilità di convogliare su un supporto di elezione gli stati dell'animo, con una propensione intimistica ma al tempo stesso collettiva, generazionale". Le sue opere sono un inno alla libertà e al dinamismo ed è per questo che Conny Liotti è lieta di proporre le sue opere alla Città che le ha donato la possibilità di plasmare il suo carattere e di far emergere la sua vitalità, solarità ed entusiasmo nei confronti della vita.

La mostra realizzata in collaborazione con L'Assessorato alla Cultura e Turismo di Napoli avrà una durata di 9 giorni in cui sarà possibile fruire delle opere esposte accompagnati da una guida personalizzata.