South of no North e i Totenwagen in concerto Abbash

Metal old school e punk, insieme per una serata da veri rockers: il 16 marzo sul palco di Abbash arrivano i South of no North e i Totenwagen



E in sala San Gennaro appuntamneto con i vinili della Vinyl Box Crew



DOVE

Kestè Abbash - Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 24



ORARIO e PREZZO

16 marzo 2019

Apertura tesseramento ore 20.00

Inizio concerto ore 22.30



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale - 5€

Se sei già tesserato Abbash l'ingresso costa solo 3€



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

https://goo.gl/forms/BzSfripuUdsjlkbA3



SOUTH OF NO NORTH

I Groove Metallers SOUTH OF NO NORTH si formano nel 2016

a Napoli, Italia. Il loro sound è una miscela di groove metal

vecchia scuola e influenze sperimentali, mentre invece la vena

ironica e provocatoria dei testi, esprime una dissacrante

visione della nostra società. Nel Novembre 2017 esce

“STUBBORN”, l’EP di debutto dei SONN. Nel 2018 la band

promuoverà “STUBBORN”, dal vivo, in singoli show e in tour.



TOTENWAGEN

I Totenwagen sono un trio (basso, tastiera e batteria) che suona un punk metal scuro e bestiofilo. Hanno all'attivo tre album autoprodotti (Wir kommen aus Neapel, Argwohn e Notte di guai) e cantano in tedesco ed in napoletano pur non avendo niente a che fare nè con Lutero nè con l'insostenibile napoletanità.