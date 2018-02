Soulbook in scena al Nuovo Teatro Sanità

Il Nuovo Teatro Sanità riprende la programmazione del mese di febbraio con una giovane interprete, autrice e regista napoletana, Fabiana Fazio, che, venerdì 23 febbraio alle ore 21.00, porta sul palco di piazzetta San Vincenzo uno spettacolo di nuova drammaturgia, Soulbook. Al centro della sua scrittura, i tempi moderni con le sue connessioni e disconnessioni dal reale. In scena oltre alla stessa Fazio, Annalisa Direttore e Valeria Frallicciardi e i contributi in video di Giulia Musciacco. Lo spettacolo replica sabato 24 febbraio alle ore 21.00 e domenica 25 febbraio alle 18.00.

Soulbook vuole rappresentare il mondo dei social network visto e raccontato da chi fa della propria vita una vita social. Dal punto di vista di chi ormai non riesce proprio più a fare a meno di condividere ogni momento della propria giornata con gli altri. Uno sguardo su un fenomeno ormai inarrestabile secondo cui, ora più che mai, bisogna essere sempre presenti e visibili per esistere realmente. Tenersi aggiornati sugli argomenti di maggiore tendenza e pronti ad intervenire in qualsiasi discussione, di qualsiasi cosa si tratti. Qual è il limite di tutto ciò? E c'è ancora un limite? La situazione ci è ormai sfuggita di mano e distinguere vita vera da quella virtuale è diventato sempre più difficile. Ora che vanno di pari passo.

“Chi ci crede che ho una vita privata se non la rendo pubblica?”

Con queste parole Fabiana Fazio racconta il suo ultimo lavoro teatrale: «Essere o non essere. Questo... non è più un problema. Grazie a Soulbook. Nessun dubbio amletico, nessuna domanda da farsi sulla propria esistenza né tanto meno su quali siano i propri desideri più semplici. Esiste ormai un

luogo in cui ci sono le risposte a tutte le domande che non abbiamo neanche più esigenza di farci. Esiste un luogo in cui sembra che la regola sia annullarsi per esistere. Ma esistere come? Esistere dove? Su Soulbook, ovvio. Essere o non essere... m'ama non m'ama... Niente di tutto ciò è più un problema. Perché problemi non ce ne sono più. È tutto così favoloso su Soulbook. Che non devi neanche più sapere cosa ti piace e cosa no. Essere o non essere... essere o non. Non. Punto».

Per info e prenotazioni al 3396666426 oppure all'indirizzo email info@nuovoteatrosanita.it. Il costo del biglietto è di 12 euro.