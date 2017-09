Soul Six vocal group: "Sacro profano" live tour a Sorrento

Domenica 24 Settembre 2017 ore 21.00

Summertime 2° edizione

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento

Soul Six vocal group "Sacro profano" live tour



Voci calde e sincere si intrecciano per comunicare energia e passione, musicisti provenienti da background musicali molto eterogenei, ma uniti da una comune radice Soul.

Il Soul Six nasce ufficialmente nel 2006, spinti dalla passione per l’armonizzazione vocale e per il canto corale. Il punto di forza che da allora ha sempre contraddistinto il gruppo è la marcata diversità in carattere e vocalità dei componenti, fonte di incontri, scontri e, come accade normalmente in musica, accordi e dissonanze.

Le diverse esperienze musicali hanno sempre trovato una convergenza al Soul, al Pop e al Gospel. Con arrangiamenti originali il gruppo reinterpreta brani di musica internazionale fino a contaminare, in stile “ballad” o addirittura con ritmiche di tammorra.



On stage:

Gianluca Marrazzo – piano e voce

Giusy Visconto,Susanna Giordano, Carmine Granato, Giusy Vigliotti, - voci

Salvatore Zannella – batteria

Cristian Capasso - basso



Link info:

http://www.fondazionesorrento.com/



Per info: 0818782284 - info live 3282005169