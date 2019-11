Serata Soul al Bourbon Street

Al Bourbon Street, nel cuore di Napoli, in prima serata, per il mercoledì in programma concerti dal gusto soul, per tutti gli appassionati di groove.

Ms JLea (voce) e Pignoscope (guitar e beat) giovani talenti del territorio partenopeo si esibiranno in un concerto che ci trascinerà nelle affascinanti sonorità del Soul, Hip hop, R&B.

A seguire tutti i musicisti presenti in sala potranno partecipare alla jam momento di confronto e di crescita.

Rnbeat Concert

Soul, Hip hop, R&B

H 21.30: 1° set: Ms JLea + Pignoscope

H 22.30: 2° set: Jam Session aperta a musicisti e cantanti

INGRESSO GRATUITO

Live Music - Food & Drinks

*È consigliata la prenotazione: 338 8253756.