Sotto Natale Show, spettacolo e solidarietà al Teatro Acacia

Venerdì 20 dicembre alle ore 20.30 si terrà lo spettacolo di Natale al Teatro Acacia in via Raffaele Tarantino a Napoli.

Questo evento si inserisce nel gran numero di iniziative solidali che dal 2017 l’associazione Accademia delle Arti, Mestieri e Professioni promuove sul territorio. Nel caso specifico, l’evento – organizzato insieme con la Rogiosi Editore, e in collaborazione con l’Università Telematica Pegaso - rappresenterà l’occasione per raccogliere proventi che saranno devoluti a tre diverse iniziative benefiche: in primo luogo, alla Fondazione Onlus ‘A voce d’‘e creature, fondata da Don Luigi Merola che dal 2007 è impegnata nel recupero di minori a rischio attraverso laboratori ludico-creativi; in più, appoggerà fattivamente l’iniziativa della Befana per i migranti, che si celebrerà nel Duomo di Napoli il prossimo 6 gennaio per volere del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, e prevedrà la consegna di giocattoli a cinquecento bambini di diverse etnie, considerati tra i più bisognosi della città. Inoltre, sosterrà la ‘farmacia solidale’ con l’acquisto di farmaci per bambini da destinare alla Fondazione In nome della vita Onlus.

Per quanto riguarda il lato artistico della serata, venerdì 20 dicembre si alterneranno sul palco attori, performer, comici e cantanti già noti al grande pubblico. Alessandro Bolide, visto in tv con la parodia del Grande Fratello, che porta in scena il suo tormentone, nonché stile di vita e di pensiero: “ma che ce ne fotte?!”; Mirko e Oreste Ciccariello, i due fratelli parte del trio ‘i MalinComici’, visti in tv con le parodie de Il Volo e di Harry Potter, racconteranno una particolare visione del Natale a Napoli; Paolo Caiazzo, attore e comico dal forte senso satirico, si interrogherà su tematiche di attualità e della quotidianità di ognuno di noi. Presenterà la serata la giovane e talentuosa Noemi De Falco. Musicalmente allieteranno lo spettacolo la voce di Francesca Morgante e il gruppo composto da Ciro Salatino, Maria Cristina Lucci e Carlo Salatino, che porterà in scena un medley cantato e ballato di canzoni di tradizione napoletana.

Lo spettacolo, quindi, è giustissimo per il periodo natalizio, perché non c’è niente di meglio che farsi due risate, con un po’ di buona musica, e allo stesso tempo fare del bene a chi ne ha bisogno quando siamo proprio… sotto Natale!