Sorrisi e sicurezza al Vulcano Buono

Sanificato, accogliente e pronto a dare il bentornato ai suoi visitatori in totale serenità, dopo mesi di acquisti online è finalmente tornato il momento di fare shopping al Vulcano Buono: osservare le vetrine, passeggiare tra i corridoi della Galleria, andare dal parrucchiere, recarsi presso i propri negozi di fiducia assaporando quella sensazione di normalità che tanto ci mancava. Il tutto senza trascurare le norme di sicurezza necessarie a contrastare la diffusione

del virus, a tutela della salute di visitatori e dipendenti del Centro.

È stata effettuata un'accurata sanificazione secondo quanto previsto dal Governo e sono stati prodotti gli strumenti informativi con le regole da seguire per una ripartenza in tutta sicurezza: obbligo di mascherine, distanza di sicurezza, percorsi suggeriti e distributori di gel igienizzante presso vari punti strategici. Anche tutti i negozi seguono scrupolosamente le misure essenziali a garantire uno shopping spensierato in tutta sicurezza.

Per essere sempre aggiornati sulle novità del Centro o per avere maggiori dettagli sulle aperture e sugli orari straordinari dei negozi, è possibile consultare il sito www.vulcanobuono.it o la pagina Facebook www.facebook.com/vulcanobuono.