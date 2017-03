SORRENTO_Young Art Festival | preview 2017

DATE ESPOSITIVE da sabato 8 aprile a domenica 23 aprile 2017

Inaugurazione: sabato 8 aprile 2017 - ore 18:30

LA LOCATION La sede madre del 2017 (perché nella prossima edizione l'evento interesserà più spazi cittadini) è la prestigiosa Villa Fiorentino, sede della Fondazione SORRENTO, ubicata in Corso Italia, 53.

PERCHE' A SORRENTO Per vocazione geografica, storica e antropologica il Sud Italia è impegnato da anni a svolgere il ruolo di cerniera culturale fra l'Europa ed i Paesi del bacino del Mediterraneo e la Città di Sorrento, notoriamente abituata ad interagire con flussi turistici internazionali, è strategica per raggiungere gli scopi progettuali.

Fondazione SORRENTO "La Fondazione Sorrento è lieta di poter ospitare un cantiere espositivo destinato all'arte contemporanea con l'obiettivo di recuperare i valori di quella capacità creativa ed anche manuale, pregio tipico dell'arte italiana e che nel corso degli anni è stata in parte offuscata dall'interferenza mediatica e sistematica che ha inteso privilegiare alcune tipologie di espressione. Da qui è nata l'idea del Sorrento Young Art Festival che resta aperto anche ad espressioni non italiane proprio perché Sorrento è città a vocazione turistica internazionale. La mostra avrà una cadenza annuale: l'obiettivo è quella di renderla sempre più importante per diventare un momento storicizzato di richiamo per l'arte contemporanea in quanto tale, scevro da ogni forma di contaminazione, fatto salvo il valore artistico delle opere esposte". L' amministratore delegato Avv. Gaetano Milano

CONCEPT DELL'EVENTO - di Emiliano D'Angelo "Sorrento Young Art Festival" non è solo l'apertura di un nuovo cantiere espositivo a cadenza periodica dedicato all'arte contemporanea: è il coronamento di un percorso di selezione, monitoraggio, studio delle leve artistiche operanti sul territorio che parte da lontano, nel corso del quale ci si è sforzati di focalizzare l'attenzione su autori di qualità con un minimo comune denominatore: quello di aver mancato l'aggancio ai circuiti mediatici ed espositivi più accreditati non per demerito proprio, ma per una sostanziale incapacità del sistema attuale dell'arte italiana ad inglobare e promuovere forme di espressione artistica che non siano direttamente riconducibili all'esperanto ben collaudato della nuova arte globalizzata, che predilige (inevitabilmente) i mezzi espressivi più nuovi e accattivanti, al passo con l'evoluzione tecnologica e con la grandeur dello spettacolo massificato, o gli arabeschi concettuali e le provocazioni sociologiche che, per quanto interessanti, non ci sembrano più animati dal fuoco dell'intelligenza e dell'urgenza creativa che caratterizzava gli esperimenti del secolo scorso. In altri termini, gli artisti di questa rassegna si misurano con il bagaglio storico e valoriale di quell'abilità manuale che ha reso, fino a un certo momento della storia, l'arte italiana così apprezzata e riconoscibile nel mondo; senza pretesa alcuna di indicare la loro opzione espressiva come una strada a direzione obbligata. L'associazione "Exclusive" ha tessuto negli anni la trama di un discorso complesso ma coerente, che ha fatto perno intorno al nucleo espositivo del Museo Magma di Roccamonfina (un'impresa degna quasi di Fitzcarraldo, consistita nell'allestimento di uno spazio di circa 2500 mq in un piccolo centro del casertano tra i boschi, ad oltre 700 metri di altitudine: in pratica, la collezione permanente più "ad alta quota" dell'intera regione). A fare da ponte verso la realtà culturale sorrentina, è stata poi dal 2015 la collaborazione tra Paolo Feroce, presidente e curatore ufficiale del collettivo, e Leone Cappiello, patròn della "Onda Art Gallery" di via San Francesco. Durante quest'ultima esperienza, si è andata precisando in modo sempre più netto la predilezione del comitato scientifico oggi all'opera verso alcuni filoni artistici che già in precedenza erano stati tenuti sotto osservazione e che, alla lunga, si sono rivelati i più fecondi. E' abbastanza agevole distinguere tali vettori tematici ed espressivi scorrendo l'albo degli artisti selezionati per questa edizione. Molti dei partecipanti, non più giovani, sono stati chiamati (stante la natura di "anteprima" della rassegna) a tracciare i primi solchi e gettare il seme, vestendosi del ruolo di capiscuola e di modelli, in un contesto storico ormai sconsolatamente orfano di figure in grado di fungere da cerniera tra passato e presente.

ORGANIGRAMMA Organizzazione generale | Ass. Exclusive, Direzione | Leone Cappiello, Direzione artistica | Paolo Feroce, Didattica e pubbliche relazioni| Simona Schiazzano, Concept dell'evento | Emiliano D'Angelo, Comunicazione | Rosella Verdolotti, Presentazione eXclusive | Ermanno Di Sandro, Allestimenti | Demo Design, Catalogo della mostra | Fondazione SORRENTO. C

OMITATO ETICO - in costruzione Prof.ssa Jolanda Capriglione | Professore di Estetica dell Universita della Campania, Dottor Valerio Villoresi | Vicepresidente Villa Rescalli - Villoresi e Conservatore del Museo Dario Mellone, Dott. Vincenzo Mazzarella - Promozione culturale e marketing Reggia di Caserta. Artisti: Raffaele Canoro, Marco Tidu, Emiliano Terenzi, Alexander Daniloff, Claudio Magrassi, Agostino Saviano, Massimo Fedele, Monica Apreda, Roberta Serenari,Veronica Francione,Luciano De Simone, Luigi Caserta, Simone Lingua di Cuneo, Alfonso Coppola, Raffaele Boemio, Enrico De Maio, Vincenzo Mascia, Annamaria Zoppi, Enrico Milesi, Laura Venturi di Pisa, Carlo D'Orta, Ivan Persico, Maddalena Barletta, Tania Pennestrì, Mrialilia Brando, Monica Memoli e Collettivo Effetto Placebo (Anarela, Gaia Cairo, Paola Cosenza, Gianni Bardi, Simone Zuppiroli, Kelp, Massimiliano Boz, Cripsta, Giovanni Avallone, Giovanni Avallone&Anarela, Matheus Cartocci e Pietro Puccio). Designer: Gianfranco Coltella (Le Meduse), Sergio Catalano (join-lamp), Nello Antonio Valentino e Aniello Rega (Bhumi ceramica), Andrea Jandoli e Poala Pisapia (suDesign), Roberto Monte (Alfaterna Marmi), Vincenzo Pellegrino (Alfaterna Marmi) e Gumdesign (Alfaterna Marmi).

OMAGGIO A RENATO BALSAMO: Sarà conferito un riconoscimento ad un giovane artista, realizzato da Toni Wolfe, in omaggio e ricordo del grande maestro Renato Balsamo.

