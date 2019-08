MagnateOLimone, l'Onda Pride arriva a Sorrento

Il 14 Settembre 2019 il Pride arriva nella città di Sorrento, promosso dal collettivo ‘Buonvento tra le costiere’ (Amalfitana e Sorrentina) e ‘Pride-Vesuvio Rainbow’.

Il Sorrento Pride è la manifestazione dell’orgoglio di gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer. Ma non solo, con il Sorrento Pride, infatti, si intende celebrare la libertà di espressione e di determinazione di ogni individuo. Da qui lo slogan #MagnateOLimone.

"#MagnateOLimone (“Mangiati il limone”) - spiegano gli organizzatori del corteo - è un'espressione napoletana ironica, utilizzata per dire a qualcuno di accettare la realtà, anche se appare scomoda.

Ci sono tante realtà sul nostro territorio (e non solo) che non vengono accettate a causa dei pregiudizi. Abbiamo deciso di non concentrarci soltanto sulla comunità LGBT+, perché la discriminazione colpisce varie forme di diversità.

Con questa campagna vogliamo dire (col sorriso sulle labbra) a chi è ancora oggi omobitransfobico, sessista, razzista, abilista o ageista che i tempi sono cambiati, e che non siamo più dispost* a nasconderci, nè ad adeguarci a qualunque forma di oppressione".

Il Percorso:

Concentramento ore 15:30

Partenza Piazza Lauro ore 17:00

Via Correale

Via Aniello Califano

Via Bernardino Rota

Viale Nizza

Corso Italia

Piazza Tasso

Corso Italia

Piazza Veniero

Arrivo previsto ore 19:00