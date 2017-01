L'Associazione Corale Giubileo è lieta di presentare: SOLO - concerto pianistico di Francesco Leineri Sabato 11 Febbraio 2017 alle ore 18.30, nella cornice sacra della Sala S. Antonio (Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore - Piazza S. Gaetano, 316 - Napoli), la data napoletana di un tour musicale tanto irriverente quanto spiazzante.

SOLO - progetto del giovane artista romano Francesco Leineri - ha debuttato recentemente a Roma ed è in imminente programmazione in altre città italiane (Bologna, Arezzo, Firenze ed altre).

"SOLO è un concerto per pianoforte facente parte di un percorso musicale più ampio che negli anni ha catapultato la musica di Francesco Leineri in Italia e all'estero riscuotendo discreto successo fra critica, pubblico e operatori dello spettacolo. Già in scena in altre occasioni nelle vesti esuberanti di performer e polistrumentista, Francesco in questa breve tourné e pianistica ritorna intimamente al suo mezzo di espressione prediletto per provare a ritrarre al meglio la sua composita versatilità e istrionica pluralità di intenzioni. Linguaggio perennemente in divenire, quello del pianoforte di Leineri ritrae alcuni dei suoi pensieri musicali - i più puri, potenti ed immediati - in una modalità di scrittura a-convenzionale e semi-aleatoria: i suoni, anticipando la loro cristallizzazione, provano ad eludere le righe del pentagramma cercando di muoversi per la prima volta attraverso di esse. SOLO non vuole essere né un blando ammiccamento ai grandi maestri dell'improvvisazione ­ pratica diffusa in ambienti musicali colti ed extra­colti fin dai tempi del rinascimento; né un inutile e cervellotico metodo di rivoluzione del sistema musicale esatto: il concerto prova ad essere invece una vera e propria grammatica della fantasia, una sfida musicale fatta di appunti, topoi, respiri, disegni, geometrie sonore, riflessioni a cielo aperto e rimandi ad un bagaglio personalissimo che sta dentro ogni musicista e ogni ascoltatore, ma non per questo sempre a portata di mano, anzi perlopiù sfuggente e difficilmente dichiarabile. Il concept di SOLO, sviluppatosi all'interno di un mondo grottesco poco incline alla spontaneità , all'attesa e alla scoperta, è un concerto intenso nel quale tutto proverà a fermarsi: una solitudine come tante altre, di certo qui svelata come vestita di nuova luce, generata da un nuovo incanto." Francesco Leineri (compositore, pianista, polistrumentista e performer) intraprende nel 2008 gli studi in Composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del M° Matteo D'Amico. Oltre ad aver lavorato nell'ambito di musica per il teatro, negli anni consolida anche rapporti con diversi interpreti, coi quali continua a collaborare in formazioni da camera e/o soliste. Suoi lavori sono andati in scena ed eseguiti in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Repubblica Ceca, America e altri paesi. L'Orchestrina e la Free Music Factory sono due collettivi di musicisti da lui formati che da qualche anno eseguono sue musiche sotto la sua direzione. "Se son ciechi fioriranno" (2013) è il suo debutto discografico per pianoforte solo.

Sabato 11 Febbraio, ore 18.30 Sala S. Antonio (Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore) Piazza S. Gaetano, 316 - Napoli Posto unico: 7€

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/264129564000949/