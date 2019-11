Primo compleanno di Movimenta: Social dinner da “Figli in famiglia”

Si terrà a Napoli sabato 16 novembre, presso l’associazione Figli in Famiglia onlus, l’evento Social Dinner Solidale organizzato e promosso da Movimenta Campania per il suo primo anno di attività. Per l’occasione, saranno presenti diverse associazioni che porteranno la loro testimonianza nonché un proprio contributo sulle attività che svolgono attivamente sul nostro territorio.

La location scelta per l’evento è l’associazione Figli in Famiglia onlus. Un ritorno alle origini per Movimenta Campania, dato che proprio un anno fa iniziava la sua avventura con il primo safari urbano, un’esplorazione territoriale collettiva, alla scoperta di luoghi e quartieri analizzandone bisogni ed esigenze. Fu proprio un anno fa che il gruppo conobbe per la prima volta la presidente dell’associazione Carmela Manco, scegliendo Figli in Famiglia onlus come una delle tappe del safari. La serata vedrà dapprima un momento di confronto, conoscenza e dibattito con le associazioni che hanno risposto all’appello, seguirà una cena di beneficenza fatta di piatti tradizionali della cucina partenopea ed assaggi multietnici. Tra gli ospiti sarà presente la cantante lirica Valentina Varriale che allieterà i presenti con una sua performance.

L’intero ricavato sarà devoluto alla signora Carmela per aiutarla a realizzare uno dei suoi ultimi ambiziosi progetti: una ludoteca per i piccoli della periferia est di Napoli. Ed è proprio lì che Carmela opera ogni giorno con la sua associazione, cercando di rendere più sereno il futuro di tutti quei bimbi e ragazzini vittime di un’area tanto difficile e ricca di problematiche. Tre le iniziative che saranno presentate in occasione dell’evento: Prime Minister la scuola di politica e di leadership per giovani donne promossa da Movimenta e Farm Cultural Park e che giungerà qui a Napoli all’inizio del 2020, dopo il successo della prima edizione siciliana.

MOVIMENTA. Si tratta di un’associazione politica che ha come scopo quello di sviluppare attività finalizzate a promuovere iniziative e proposte in ambiti economici e socio-culturali. Movimenta Campania è uno dei gruppi locali dell’associazione, nato il 16 novembre 2018 e che in un anno intenso di attività ha incontrato persone ed associazioni creando una rete sinergica per un innovazione vera, inclusiva, condivisa e di impatto sul territorio.

FIGLI IN FAMIGLIA ONLUS. Nasce nel 1994 con sede a San Giovanni a Teduccio, in Via Ferrante Imparato 111 presso un’ex area industriale dove si svolgono molteplici attività. Nello specifico, Figli in Famiglia onlus si occupa di famiglie e minori con gravi disagi sociali offrendo, area gioco, corsi di vario genere (tra cui canto e teatro), accompagnamento scolastico e diversi laboratori.

PROGRAMMA COMPLETO

● 19:00 - 19:30 Aperitivo di benvenuto

● 19:30 - 20:00 Persone splendide, attive sul territorio e che si fanno in quattro per rendere la nostra città un posto migliore si raccontano:

Carmela Manco - Figli in famiglia onlus

Patrizia Bruno - Amnesia

Pasquale Carbone - Archora Associazione

Paolo De Martino - Inclusione Alternativa

Daniela Fiore - Less impresa sociale

Virginia Capuano - Napolinmente Associazione

Davide D’Errico - Opportunity/ una grande comunità contro la Camorra

Carmine Granato – Volt Napoli

● 20.00 - 20:15 Presentazione Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne dai 14 ai 18 anni che, dopo l’esperienza siciliana di Farm Cultural Park, è pronta a partire a Napoli il prossimo gennaio.

● 20.15 - 20:45 Cameo della cantante lirica e musa della serata, Valentina Varriale, con accompagnamento musicale di Cristian Vollero.

● 20.45 Inizio cena Menù dai sapori tradizionali accompagnato da portate multietniche e torta finale