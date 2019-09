Social contest fotografico about Sorrento 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sorrento 4 settembre 2019 – About Sorrento, collettivo nato per promuovere le bellezze turistiche di tutta la Penisola Sorrentina, lancia un social contest fotografico per la realizzazione del calendario 2020 ed una mostra fotografica. I protagonisti saranno cittadini, turisti e amanti di questa terra conosciuta per la sua bellezza già dall’antichità. Fino al 17 novembre sarà possibile inviare via mail all’indirizzo info@abautsorrento.com o condividere sui social usando #aboutsorrento2020 foto di monumenti, luoghi simbolo, scene di vita quotidiana, tesori nascosti ed insoliti punti di vista che saranno pubblicati tramite il portale web e i profili social di About Sorrento. Ogni giorno sarà pubblicata la “foto del giorno” e a fine contest saranno selezionati i 12 scatti più belli che entreranno a far parte del Calendario 2020. Inoltre le stesse foto verranno utilizzate per allestire una mostra fotografica durante il periodo Natalizio. L’obiettivo è quello di creare un’identità unica di tutta la Penisola Sorrentina, forti del brand Sorrento, ma coinvolgendo tutti i comuni: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense. Per maggiori informazioni su About Sorrento 2020: www.aboutsorrento.com