Snorkeling al Parco Archeologico sommerso di Baia

Nell'ambito di Malazè, l'evento archeoenograstronomico dei Campi Fegrei: la città sommersa di Baia: ”Porte aperte”

centro Sub Campi Flegrei

Pozzuoli – Lido Montenuovo

Ore 11,00 (dal 2 al 19 settembre)

Possibilità per tutti di visitare i fondali del Parco Archeologico Sommerso di Baia, unici al mondo. Snorkeling al mattino o al tramonto nella città sommersa di Baia. Il diving center fornirà tutta l’attrezzatura necessaria per l’escursione.

Ticket di partecipazione €. 20,00

Per info e prenotazione, obbligatoria, 0818531563 - cell 3292155239 – info@centrosubcampiflegrei .it