A Napoli lo Smart Working Day 2017

Dopo il successo di Milano e Roma, il Tour fa tappa a Napoli



Il lavoro agile, una grande opportunità per le aziende e i lavoratori. Per metterlo in atto è indispensabile un cambiamento nel modo di pensare e di vivere le professionalità. Scopri come allo SWD NAPOLI 2017.



Non solo teoria. Ma anzi, esempi concreti ed approfondimenti pratici utili all’applicazione di un nuovo modello per fare business. Lo Smart Working non si dice, si fa. Ma come?

Ecco l'evento per tutti i coloro desiderosi di capire come cambiare la propria cultura lavorativa. Skills, tools, suggerimenti, condivisioni di best practices, case history e scenari futuri. L’appuntamento è per l’8 novembre a Napoli negli spazi di coworking RE.WORK dove esperti del settore e docenti qualificati saliranno in cattedra per guidare i partecipanti alla scoperta dello Smart Working e delle sue molteplici declinazioni.

Che cos’è lo Smart Working? Perché ha senso introdurlo in azienda e quali sono gli step da seguire? La giornata offrirà una panoramica completa sul tema, dando pillole formative e affrontando argomenti specifici come il coworking, il worklife balance, la collaboration.

L’occasione per farlo, oltre ai workshop, sarà lo spazio speciale del Salotto Live insieme ad ospiti di spessore. Il confronto a più voci raccoglierà infatti i case histories di Enrico Martines, HR Manager Italy Social Innovation di HP Enterprise, di Luisa Errichello, ingegnere gestionale e ricercatore all’IRISS CNR e della collega Tommasina Pianese, assegnista di ricerca presso lo stesso istituto e coordinatrice in Italia del Research Group on Collaborative Spaces, network di ricerca internazionale sugli spazi collaborativi. Tra i protagonisti del Salotto anche Antonio Savarese, Project Manager in Enel Italia nella funzione System Improvements.



A seguire gli speeches dei Vendor e ancora un focus su vantaggi ed opportunità offerte dal lavoro agile.