SLAVA'S SNOWSHOW al Bellini

Fino all'8 gennaio in scena al Bellini "SLAVA'S SNOWSHOW".

In sala cadono dal cielo coriandoli, neve silenziosa, ragnatele, nebbia, palloni colorati... e tanta poesia. SLAVA'S SNOWSHOW torna per la terza volta al Teatro Bellini: torna diverso, perchè la sua natura è quella di uno spettacolo in continua evoluzione, ma torna con la sua immutata capacità di incantare e sorprendere tutti, adulti e bambini. Perchè è un viaggio magico, una festa che alterna gag esilaranti e malinconica poesia, una festa guidata da dei clown teneri e un po' strampalati che mentre ballano e fingono di cantare, giocano tra di loro e con il pubblico con maestria e un pizzico di improvvisazione. «È un teatro che nasce inesorabilmente dai sogni e dalle fiabe», dice lo stesso SLAVA che, nato in una piccola città russa, affascinato da grandi artisti come Chaplin e Marcel Marceau, ha dato una nuova valenza al ruolo del clown, sdoganandolo dal mondo circense e portandolo nei più grandi teatri del mondo. Un evento imperdibile, per sognare, per emozionarsi, per tornare bambini...



Lo spettacolo è indicato per i bambini di età superiore agli 8 anni