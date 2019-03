Skunk Anansie in concerto all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

Gli Skunk Anansie tornano a esibirsi a Napoli a distanza di 8 anni esatti dal loro primo e unico live in città.

L'appuntamento con il gruppo Britannico è il 9 luglio sul palco del Noisy Naples Fest all'Arena Flegrea.

Il tour live della band fa seguito allo speciale album live/greatest hits "25LIVE@25" pubblicato con Carosello Records per festeggiare il 25esimo anno di carriera.

Il gruppo è formato dalla cantante Skin (al secolo, Deborah Dyer) e da Cass (Richard Lewis) al basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra e cori e Mark Richardson alla batteria e seconda voce. Nato nel 1994, il gruppo ha all’attivo 6 album in studio: “Paranoid & Sunburnt” (1995), “Stoosh” (1996), “Post Orgasmic Chill” (1999), “Wonderlustre” (2010), “Black Traffic” (2012) e “Anarchytecture” (2016).

I biglietti per assistere al concerto di Skunk Anansie all'Arena Flegrea saranno messi in vendita dalle ore 15 di venerdì 8 marzo su TicketOne e da lunedì 10 marzo sul circuito ETES e nelle principali rivendite regionali, al costo di 52 euro (prevendita inclusa) per la cavea bassa centrale numerata; 39,10 euro per la cavea bassa laterale numerata e 25 euro per la panoramica numerata.