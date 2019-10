“La Sirenetta – In questo blu”: il Musical alla Casa Della Musica di Napoli

“La Sirenetta – In questo blu”, il Musical diretto da Simone Leonardi arriva alla Casa della Musica Federico I di Napoli. Appuntamento è per domenica 24 novembre 2019.

“La Sirenetta – In questo blu” nasce da un’idea di Simone Martino, che ha composto la partitura musicale e il libretto di questo nuovo musical in 2 atti, tratto da “La Sirenetta” dello scrittore danese Hans Christian Andersen.

“Musiche incalzanti e testi dalla forte presa emotiva per appassionare gli spettatori immergendoli “in un mare di emozioni”, promette l’autore. La regia è affidata a Simone Leonardi e la supervisione artistica a Claudio Insegno.

Il Musical: la storia è quella celeberrima della giovane Sirena, curiosa di conoscere il mondo terreno, mondo inaccessibile per gli abitanti del mare. Un giorno la Sirenetta, contro la volontà di suo padre, il maestoso Re Tritone, salì in superficie dove vide per la prima volta il Principe Eric sulla sua nave e ne rimase affascinata. Ma un temporale rovinò quello splendido momento; infatti Eric e i suoi marinai si imbatterono contro una tremenda tempesta. L’equipaggio cadde in mare e la giovane sirena portò a riva il principe in fin di vita e lo salvò…