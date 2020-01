"La Sirena mi canta dentro", concerto al Centro di Cultura Domus Ars

Venerdì 10 Gennaio 2020 alle ore 21.00, appuntamento con il Concerto “La Sirena mi canta dentro” presso il Centro di Cultura Domus Ars, sito in via Santa Chiara 10, Napoli.



Con:

Monica Marra Kamaal - Voce e tamburo sciamano

Enzo Amazio - Chitarra e arrangiamenti

Peppe di Colandrea - Clarinetto e soprano

Biagio Orfitelli - Contrabbasso

Enzo de Rosa - Percussioni e batteria

Antonella Buongiorno - Voce narrante



Un concerto che da’ voce alla canzone Napoletana e dialoga con l’ancestrale, divenendo canto senza barriere e senza confini, oltre l’infinito.



Ingresso € 12,00

I giovani fino al 26° anno di età, gli over 60, possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto.



Per info:

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10

Info e prenotazioni: 081.3425603 –infoeventi@domusars.it