Simple Mood in concerto all'Abbash

Un linguaggio diretto, accompagnato da sonorità blues, jazz ed R&B con contaminazioni latine, country e pop: questo il loro modo di rispondere all'Emergenza Musicale di Abbash: il 26 febbraio appuntamento con i Simple Mood



Raffaele Cerella - voce

Luigi Merone - chitarra



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale - 5€

INGRESSO GRATUITO PER I TESSERATI ABBASH



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

https://goo.gl/forms/0RpcihEJIsGhEC6W2



SIMPLE MOOD

I Simple Mood sono Raffaele Cerella (cantante) e Luigi Merone (chitarrista). Vivono nella provincia est di Napoli, alle spalle del Vesuvio. Si incontrano nel 2009 nella sala prove gestita dello stesso Merone, e le note emesse da Cerella suscitano in qualche modo il suo interesse dato che è alla ricerca di un partner musicale con cui sviluppare le proprie idee. Ben presto iniziano a creare delle composizioni proprie e a proporle dal vivo, sia in versione acustica sia con full band.



Con i primi live nei locali della zona e nei vari contest anche fuori regione, cominciano ad avere un discreto seguito, conquistando pubblico in Campania e nel basso Lazio.



Nell’aprile 2017 i tempi sono ormai maturi per la prima incisione professionale presso gli NMG Studio di Palestrina (RM) dove, affiancati dai fratelli Di Nunzio (Alessandro alla batteria e Andrea al basso) registrano l’EP Musica Nera.

I cinque brani inclusi (Musica Nera, Quando, Ho Ucciso La Mia Donna, La Prossima Emozione, Comodo) contribuiscono ad aumentare la fanbase.



L’attività live si intensifica e la vena compositiva anche. Su Spotify e su iTunes arrivano i primi interessanti riscontri. Una vena melodica di base, un linguaggio diretto ma non semplicistico, grazie ai testi, abbinati a sonorità blues, jazz ed R&B, creano il biglietto da visita per questo duo nel quale sono identificabili, oltre alle sonorità appena citate, le contaminazioni latine, country, pop e Jazz.



L’esigenza di incidere un album e raggiungere un pubblico di massa induce i Simple Mood ad indire una campagna di crowd-funding tramite la nota piattaforma italiana Music Raiser, che si conclude con successo.



L’etichetta indipendente Soter li recluta nel proprio roster e presenta il nuovo progetto Simple Mood in anteprima al Mia Martini Festival a maggio 2018.



Il 23 novembre 2018 lanciano il singolo ‘Comodo’, anteprima dell’album in uscita entro l’autunno del 2019.