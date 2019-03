Appuntamento con la sicurezza in mare al Club Nautico della Vela

Il 20 marzo 2019, a partire dalle ore 20, il Club Nautico della Vela - Napoli e Nautic Sales Management organizzano un incontro dedicato alla sicurezza in mare, per promuovere tecniche e strumenti al servizio di una navigazione sicura, della prevenzione di incidenti e del rispetto del mare.



L'evento è aperto a tutti i diportisti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link:

http://bit.ly/PrenotazioneSicurezzaInMare2019



Programma della giornata



Saluti e introduzione

Best practices nell'utilizzo di zattere di salvataggio per la sicurezza navale di (con dimostrazione) - A cura di Delmar Safety

La telefonia satellitare per la sicurezza in mare - A cura di Intermatica

I dispositivi per la sicurezza personale in navigazione - A cura di Lalizas

Conclusioni



I partecipanti riceveranno dei gadget omaggio e un biglietto per l'estrazione di un giubbotto autogonfiabile Lalizas, che avverrà al termine dell'evento.