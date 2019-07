Sicurezza e interventi di consolidamento per le facciate degli edifici: gli ingegneri napoletani si mobilitano

E' ancora emergenza per le facciate "a rischio" degli edifici e l'Ordine degli Ingegneri di Napoli si mobilita.

E' stata infatti istituita una Commissione Speciale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli denominata "Sicurezza e Consolidamento delle facciate degli edifici", coordinata dal Professor Marco Di Ludovico, per supportare i tecnici e la comunità nella valutazione del rischio connesso alle facciate degli edifici.

La nuova commissione è stata deliberata nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 13 giugno 2019.

Il tema del consolidamento delle facciate verrà analizzato in un convegno che si terrà venerdì 12 luglio nella Basilica di San Giovanni Maggiore (vedere programma qui in basso).

"Le esperienze maturate nel tempo - spiegano gli organizzatori dell'incontro - , con i contributi di diverse Commissioni Tematiche già operanti nell’ambito dell’Ordine, verranno quindi messe a disposizione della comunità per definire proposte di schede e metodologie per il controllo preventivo, e soluzioni tecniche per la riparazione ed il consolidamento di parti non strutturali delle facciate dei fabbricati. Sarà un lavoro messo al servizio di Condomini e tecnici, e in questo ambito si distingueranno diverse tipologie di edifici e di facciate che caratterizzano il patrimonio edilizio dei Comuni di Napoli e Provincia.

Il lavoro proseguirà . si evidenzia - con la collaborazione degli Architetti, dei Geometri, dei costruttori con l'Acen (l'associazione partenopea del settore) e degli Amministratori di Condominio, tramite l'Anaci.



SICUREZZA E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LE FACCIATE DEGLI EDIFICI

Basilica di San Giovanni Maggiore

Via Rampe S.Giovanni Maggiore 14, Napoli

Napoli, venerdì 12 Luglio 2019

Programma dettagliato

Ore 9.30 – 10,00 Saluti Istituzionali

- Edoardo Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri Napoli

- Maurizio Carlino, Presidente Collegio Geometri Napoli

- Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine Architetti Napoli

- Federica Brancaccio – Presidente ACEN

- Andrea Prota, Direttore Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e le Strutture (Dist) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli

Ore 10.00 – 13.00 Interventi

Marco Di Ludovico – D.I.S.T. Università degli Studi di Napoli FedericoII

Umberto Montella – Presidente ANACI

Antonio Giustino – Vice Presidente ACEN

Paola Marone – Presidente Centro formazione e sicurezza in edilizia - Cfs Napoli

Ore 13.00 Relazioni Tecniche, Tavola Rotonda