La sicurezza va in cantiere: bilancio del progetto formativo Cfs-Inail

NAPOLI - 25 cantieri edili visitati, che impegnano circa 300 lavoratori del settore in 24 imprese, molte di rilevanza nazionale: sono i dati salienti del progetto itinerante formativo e informativo "La sicurezza va in cantiere", campagna organizzata nei mesi scorsi nella Provincia di Napoli dall'Inail e dal Centro Formazione e sicurezza in edilizia (Cfs, organismo paritetico promosso dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati confederali del settore delle costruzioni).

Al bilancio dell'iniziativa è dedicato un convegno in programma mercoledì 22 novembre, dalle ore 9.30, nella sede del Cfs Napoli in via Bianchi.

L'Ordine degli ingegneri di Napoli (presieduto da Edoardo Cosenza) e il Formedil (presieduto da Albano della Porta) patrocinano la manifestazione.

“La campagna – spiega Paola Marone, Presidente del Cfs Napoli – è stata realizzata direttamente sui luoghi di lavoro, con un camper attrezzato ad aula didattica e tecnici specializzati che hanno visitato le imprese. Obiettivo: costruire, insieme ai lavoratori edili, sicure e corrette modalità lavorative in presenza di rischi specifici”. “Si è cercato di attuare – aggiunge Giovanni Passaro, vice presidente del Cfs – una formazione efficace mirata a intervenire direttamente sulla sorgente del pericolo, con azioni migliorative definite insieme ai lavoratori”. Nel corso delle visite sono stati raggiunti anche piccoli cantieri, dove si concentrano le principali inadempienze in materia di sicurezza: una formazione aggiuntiva agli obblighi di legge, maggiormente tarata sulle specificità dei vari cantieri, per fornire un concreto contributo alla pianificazione delle misure di sicurezza. A illustrare i dati sulla campagna sarà Alfredo Foglia, Direttore facente funzioni del Cfs Napoli.

Sono previsti interventi, fra gli altri, di Daniele Leone (Direttore regionale Inail), Edoardo Cosenza (Presidente Ordine Ingegneri Napoli), Renato Pingue (Direttore Ispettorato interregionale dei lavoro), Francesco Tuccillo (Presidente dell'Associazione costruttori edili di Napoli), Albano Della Porta (Presidente Formedil Campania).