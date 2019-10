"Si fa ma non si dice": in scena il duo CarmeloBruna

Riprende la programmazione delle cene spettacolo dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 26 Ottobre 2019 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo peperino, Si fa ma non si dice, con il duo CarmeloBruna

Novanta minuti di divertente commedia, all’insegna del bel canto e della bella musica, in compagnia del “duo Carmelobruna”, noto e apprezzato in città per il suo mix di tradizioni e originalità partenopea conservata come in un baule con impeccabile cura e pronto a trasportare in una Napoli forse dimenticata da alcuni, e per altri più giovan i invece, ancora sconosciuta

Bruno, è un misto di Fregoli e Ridolini, coadiuvato dalla saggezza di un cantastorie d'altri tempi e la sensibilità di un fine dicitore «acrobata in ruoli ed insieme alla sua compagna d'arte in un continuo cambio di costumi sempre unico nel suo genere».

La bella Carmela, invece, affascina tutti con la sua voce ed il suo fare elegante e fiero , anche in ruoli più osè, definendosi una «colombina» innamorata dei personaggi che magistralmente interpreta della nostra amata città.

Lo spettacolo sarà una sorta di triplo salto carpiato nella cultura napoletana, tra teatro, cinema e dolcissimi suoni. Insieme al duo Carmelobruna ci sarà il il maestro Cirillo al pianoforte.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti (solo 45) è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.