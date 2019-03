"SI FA MA NON SI DICE", il peccato erotico nella canzone napoletana, sarà un viaggio nell'universo dell'avanspettacolo in stile café-chantant, ed in particolare nel variopinto mondo delle canzoni licenziose dai primi del 900 agli anni ‘50. Queste saranno rivisitate in chiave ironica, andando a completare un repertorio erotico a “luci rosa”.



Oltre al premiato duo CarmeloBruna, ideatore e organizzatore dello spettacolo, interverranno numerosi “amici del duo”, tra cui le deliziose ballerine dell’Associazione “La Danse”.



È richiesto un piccolo contributo di 10 euro comprensivo sia dello spettacolo che del cocktail di benvenuto con la degustazione di prodotti tipici campani.



Appuntamento il 23 Marzo 2019 alle 20:30, all' Under Neapolis Theatre, Largo proprio D'Araniello, 12 (Via Atri, nelle vicinanze della pizzeria Sorbillo).



Per prenotazione e ulteriori informazioni:

• Under Neapolis Theatre - 3397539014, 3933372445

• carmelobruna@libero.it - cell.3392012642 – 3319750429 – tel. 081 416008

• evento su Facebook: www.facebook.com/events/2278319479104939/