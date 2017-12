Showreel a porte aperte della Compagnia dei Saltimbanchi

La Compagnia dei Saltimbanchi è lieta di invitare impresari, agenzie di spettacolo e/o animazione, organizzatori di eventi, e chiunque sia in cerca di qualcosa di unico ed originale per il proprio evento.



Il 30 gennaio alle ore 20, presso il Teatro Gelsomino, ci sarà lo SHOWREEL 2018 della Compagnia dei Saltimbanchi.



Nel corso della serata assisterete alle performance di tutti gli artisti della compagnia. Clown, giocolieri, maghi, illusionisti, danzatrici del fuoco e molti altri si esibiranno nei nuovi spettacoli proposti tutti i tipi di eventi del 2018: privati, comunali, cerimonie, festival. Un'occasione unica per assistere live e in esclusiva, prima della diffusione del promo, a questa meravigliosa serata.



A seguire drink e aperitivo nella hall del teatro.



Si richiede gentile conferma per il numero di persone presenti. Per info e prenotazioni:

+393926049732

ufficiostampa@compagniadeisaltimbanchi.com

produzionicircensi@gmail.com

saltimbanchiufficio@gmail.com