Il meglio della musica elettronica a Pozzuoli: primo showcase VJLab

Location d'eccezione, affacciata sul mare, per il primo show case della neonata agenzia di booking e management artistico VJLab. Si terrà, infatti, il prossimo 6 luglio, a partire dalle ore 20, presso il Summer Club Arena – Mon Soleil di Pozzuoli, una serata evento che vede coinvolti diversi artisti di grande spessore nel campo dell'elettromusic. Una notte lunga per tutti gli appassionati di musica elettronica, che potranno godere del meglio del panorama nazionale in una lunga maratona fino al mattino.

Ad esibirsi saranno d Wilder, reduce da un tour mondiale, DjDep, il suo ultimo EP ha conquistato la critica, e ancora Groove Squared, Slevin Korei e la potenza del duo di casa Bauns White Klown e Gianni Pellecchia.

Appuntamento il 6 luglio per una serata all'insegna delle emozioni e della grande musica.