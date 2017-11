Show-cooking gratuito a Napoli con le blogger di iFood

Per assaporare appieno i sapori dell’autunno, iFood e Scavolini hanno organizzato uno show-cooking per il pubblico napoletano: sabato 18 novembre, dalle 18:00 alle 19:30, presso lo Scavolini Store Napoli Fuorigrotta, ci saranno lezioni di cucina e degustazioni gratuite per tutti gli ospiti. Le blogger di iFood Valentina Cappiello e Giorgia Riccardi saranno pronte a rispondere ad ogni curiosità e a svelare qualche trucco su come preparare in modo semplice i piatti della tradizione.

I protagonisti dell’evento saranno i “sapori d’autunno”, tema scelto per esaltare al meglio i profumi di questa stagione. Si parte con una farinata di ceci, una delle ricette tradizionali più note e amate, per la quale bastano davvero pochi ingredienti per realizzare un piatto delizioso; la seconda scelta ricade sul tipico castagnaccio napoletano, realizzato con castagne, cioccolato fondente e farina di mandorle, buonissimo da gustare come dessert. A fine evento, il pubblico potrà gustare i piatti preparati e chiedere consigli e suggerimenti alle blogger.