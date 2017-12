“Fritture di Natale dolci e salate”: show-cooking con le blogger di iFood e degustazioni gratuite

Giunge a conclusione il progetto Scavolini iFood inStore, il blog tour che per tutto il 2017 ha coinvolto le blogger di iFood e gli Scavolini Store d’Italia offrendo ai clienti un’esperienza gourmet tra buona cucina e design.



Il luogo scelto per concludere con un grande evento questo tour è lo Scavolini Store Portici, con uno show-cooking condotto dalle blogger Michela Festa e Giorgia Riccardi. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30 per lezioni di cucina aperte al pubblico e degustazioni gratuite all'insegna delle festività natalizie e delle tradizioni regionali.



“Fritture di Natale, dolci e salate”, questo il tema dello show-cooking scelto per far venire l’acquolina in bocca al pubblico presente e riscoprire le ricette della tradizione. Per la ricetta salata, le blogger propongono delle paste cresciute di baccalà e friarielli: due prodotti tipici protagonisti di questo piatto, ottimo come antipasto. La preparazione è semplice e richiede una breve lievitazione che permetterà di avere dei bocconcini morbidi, ideali da friggere e da gustare ancora caldi. Che Natale sarebbe senza struffoli? Il dolce napoletano è protagonista della seconda ricetta. La piramide di struffoli sarà l’ideale per stuzzicare nuovamente l’appetito dopo i pranzi e le cene in compagnia, con il loro inconfondibile profumo di miele e agrumi.

Aperto al pubblico, ingresso libero - Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.

Gallery