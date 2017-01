Shake! & Marenna: è di scena l'improvvisazione teatrale

Shake! & Marenna, sabato 14 gennaio alle 21:00 presso IL TEATRINO DI PERZECHELLA, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4, Napoli

FORMULA

primme a' MARENNA

po 'o SPETTACOLO

SINOSSI

Parole, situazioni e luoghi diventano il seme per le storie improvvisate dagli attori in un susseguirsi di stili divertenti e coinvolgenti.

Le improvvisazioni traggono origine dai suggerimenti del pubblico. L’utilizzo di schemi improvvisativi differenti (narrazione, monologo, canzone, espressione corporea, ecc.) si traduce in una vasta gamma di linguaggi teatrali, adattabili di volta in volta alla situazione e all’ambiente in cui si agisce.

Fiabe e storie improvvisate, giochi teatrali, l’uso continuo dei suggerimenti proposti, terranno gli spettatori in continua attenzione di un evento irripetibile perché improvvisato.

Gli attori saranno costantemente messi in difficoltà e stimolati dal pubblico nel corso di una performance teatrale davvero senza rete.

IN SCENA

Luigi Bartilotti

Martina di Leva

Diego Purpo

Maria Siciliano

MUSICA

Marco Biondi

PREZZO

15,00 € (panino e bicchiere di vino)

INFO E PRENOTAZIONI

3664435288 - 0815110025

info@coffeebrecht.it