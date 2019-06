Sherlock Holmes a Villa di Donato

Un altro caso per Sherlock Holmes!



LO SPETTACOLO

Sherlock Holmes - Echi dalla Boemia

È un episodio originale ispirato al personaggio di Arthur Conan Doyle. Il titolo ricorda il racconto "uno scandalo in Boemia", in omaggio alla figura di Irene Adler, che compare nello spettacolo. Quello che verrà messo in scena a Villa di Donato è il secondo episodio di una saga teatrale ideata da IL Demiurgo: gli stessi personaggi si muoveranno in alcuni dei luoghi più belli della Campania raccontando episodi diversi. I personaggi saranno fedeli allo spirito tratteggiato dai racconti di Arthur Conan Doyle, ma le storie saranno nuove e originali.



La saga seguirà uno sviluppo particolare: ogni episodio sarà fruibile e comprensibile da solo, ma in qualche maniera connesso agli altri. Col proseguire dei mesi le storie verranno man mano intersecate con contenuti multimediali, episodi web, cortometraggi, web series. Un vero e proprio universo parallelo, che a teatro, sul web, nei luoghi d'arte e cultura prenderà corpo e si racconterà al pubblico.



In scena vedremo Sherlock Holmes e John Watson indagare su un caso di omicidio estremamente intricato, proprio mentre le rispettive vite private subiscono importanti cambiamenti.



LA LOCATION

Villa di Donato è situata a Napoli nella cinquecentesca Piazza Sant'Eframo Vecchio in prossimità del convento dei Cappuccini e delle annesse Catacombe, in quella parte della Napoli antica che si trova alle spalle dell'Albergo dei Poveri e del Real Orto Botanico.

Villa di Donato ha assunto la configurazione attuale già dal 1700, quando la struttura originaria sita nel Bosco di Sant'Eframo venne trasformata in "casino di caccia" dai Baroni di Donato di Casteldonato.

complesso il suo carattere di luogo di svago, di serena pausa dagli affanni, riconfermando la destinazione originaria, peraltro testimoniata dall'iscrizione presente nel giardino d'inverno, che ripercorre i nomi delle nobili Dame che, fin dagli inizi del '700, contribuirono a rendere questa dimora sempre più gradevole.



REGIA E DRAMMATURGIA: Francescoantonio Nappi

CAST

Sherlock Holmes: Franco Nappi

John Watson: Antonio Torino

Irene Adler: Chiara Vitiello

Mary Morstan: Roberta Frascati

Darko Dielec: Emanuele Iovino



20 giugno 2019

ORE 20.00

COSTO DEL BIGLIETTO € 15,00

DURATA SPETTACOLO: circa 80 minuti

CHIAMA E PRENOTA: 3270148209

SCRIVI E PRENOTA:

info.demiurgo@gmail.com - prenotazioni@key-lab.net