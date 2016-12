Shawnn Monteiro & Her Trio in "The Christmas Jazz Concert"

Il Natale è ormai alle porte, approfittate per regalare e regalarvi emozioni invece dei soliti regali. La Otto Jazz Club in occasione di questo Natale vuole approfittarne per farvi gli auguri, siamo lieti di invitarvi a partecipare al nostro ultimo concerto per chiudere questo fantastico 2016 che è stata la cornice del nostro 30° anniversario. Saremo lieti di festeggiare insieme Santo Stefano nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore dove potremo restare affascinati dall'affrescatissima Sala Sisto V che ospiterà la straordinaria voce di Shawnn Monteiro.

"Emozionante, coinvolgente e molto caratteristico" è il modo in cui la maggior parte degli intenditori di jazz descrive lo stile lirico e pulsante di Shawnn Monteiro. Sia nell'intimità di un club che nel luccichio di una sala di Las Vegas, Shawnn delizia il pubblico di tutto il mondo con il suo repertorio molto popolare di matrice jazz e blues. L'evidente vivacità, il fraseggio lirico e lo stat di Shawnn sono frutto delle influenze di Carmen McRae e Sarah Vaughan, dalle quali attinge quel nucleo interno di energia creativa. E' insegnante di canto jazz presso il Rhode Island College di Providence e la Hartford University nel Connecticut. Figlia del mitico bassista di Duke Ellington, Jimmy Woode, Shawnn ha condiviso il palco con artisti del calibro di Stan Kenton, Clark Terry, Ray Brown, Kenny Barron, Nat Adderley, Johnny Griffin, Ed Thigpen, Frank Foster, Keter Betts, Sonny Fortune ed altri ancora. Per l'occasione la Monteiro propone un repertorio fatto di classici natalizi. proponendo uno spettacolo coinvolgente e molto caratteristico. Il gruppo è formato da tre tra i musicisti italiani più quotati in Italia ed all'estero: Daniele Cordisco alla chitarra, vincitore del premio M.Urbani , Antonio Caps all'organo hammond ed Elio Coppola alla batteria. Vi invitiamo a non farvi scappare quest'occasione imperdibile per chiudere l'anno nel migliore dei modi, segnate subito sull'agenda questo straordinario concerto.

Vi aspettiamo il 26 dicembre alle ore 19.00 nella cornice di San Lorenzo Maggiore Attendiamo le vostre prenotazioni via mail, tramite telefono o se preferite tramite i nostri contatti facebook: https://www.facebook.com/marialucci.ottojazz/?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100009252949875&fref=ts&pnref=story