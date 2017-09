Sfera Ebbasta in concerto

Dopo aver ricevuto il premio Mtv Music Award ai Tim Mtv Awards 2017, mercoledì 6 Settembre il rapper pluripremiato Sfera Ebbasta torna finalmente in Campania per una doppia e imperdibile tappa live prevista dal suo “Sfera Ebbasta Summer tour”. Il giovane rapper sarà infatti prima all’Oplonti di Torre annunziata e poi a Pozzuoli presso il Capri Beach.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, durante il suo “Sfera Ebbasta Summer tour 2017” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo omonimo album, uscito lo scorso autunno su etichetta Universal/Def Jam e già diventato un best seller della cultura hip hop.

Da “Notti” a “Equilibrio”, “Balengiaca” sino a “Figli di Papà”, “BRNBQ” e “Visiera a Becco”, l’album, certificato disco d’oro dalla FIMI, include inoltre “Cartine Cartier”, unica traccia all’interno dell’intero lavoro che presenta un featuring, quello con il noto rapper francese SCH.

Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live, sarà pronto a stupire il grande pubblico con numerosi effetti speciali. Accanto ai brani del suo ultimo lavoro e alle classiche hits che lo hanno consacrato quale idolo del nuovo rap, l’artista, durante le sue performance dal vivo, proporrà anche “Dexter”, brano che s’ispira al celebre cartone animato statunitense “Il laboratorio di Dexter”, il cui video ha già superato 7 milioni e mezzo di views sulla rete e la nuovissima hit “Tran Tran”, già certificata disco di platino a pochissimi giorni dall’uscita.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.