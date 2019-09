Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: le iniziative a Napoli

Napoli è tra le 60 città italiane, oltre 2000 a livello europeo che aderiscono alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con diverse iniziative per sostenere la cultura della mobilità attiva.

Un mix di eventi ed iniziative culturali innestato da proposte di interventi infrastrutturali che a partire dai prossimi mesi puntano a rendere la città sempre meno dipendente dal trasporto veicolare privato, a vantaggio di quello collettivo e della mobilità ciclabile.

Di particolare rilevanza l’intervento di potenziamento e controllo delle aree pedonali e zone a traffico limitato cittadine. Nei prossimi mesi verranno attivati i varchi elettronici di controllo remoto degli accessi dell’area pedonale del Centro Antico (area di via dei Tribunali) e nuove aree protette nei Quartieri Spagnoli e a Coroglio. Maggiore sicurezza e vivibilità per cittadini e turisti e possibilità di muoversi in bici ed a piedi.

Sul versante dell’infrastrutturazione ciclabile e del trasporto pubblico in questi giorni si procederà alle opere di finitura della pista ciclabile di via Gianturco e dell’Asse costiero (via Marina) ed alla messa in servizio della linea tranviaria.

Ai nastri di partenza anche il bando di gara per la realizzazione della pista ciclabile su Corso Umberto in connessione con l’hub di Piazza Garibaldi ed alla realizzazione del bypass ciclabile di Piazza della Repubblica in connessione con la ciclabile del Lungomare Caracciolo.

Riconfermato il servizio di Bike parking che prevede un sistema di convenzioni con numerose autorimesse cittadine aderenti alla rete APAAN-Confcommercio, per favorire la sosta breve in sicurezza delle bici. (sarà possibile parcheggiare la propria bici al costo di 1 euro per le prime due ore). A questi parcheggi si aggiungeranno anche quelli gestiti da ANM ed in particolare il parcheggio di interscambio di Bagnoli e Brin.

Sul versante legato ai temi della pianificazione sono state avviate le procedure per il completamento del PUMS, comprensivo di Valutazione Ambientale Strategica, e nei prossimi mesi si lavorerà per la redazione del Bici plan.

Forte partecipazione anche da parte delle associazione che si occupano di promozione della mobilità attiva e ciclabile con numerosi appuntamenti. Si parte Domenica 15 con l’evento Bimbi in Bici che si terrà nel territorio dei Campi Flegrei, quindi da lunedì al via il concorso Social biking challenge una sfida a colpi di pedalate.

Martedì lezioni per imparare a pedalare per grandi e piccini in Mostra d’Oltremare. Mercoledì invece scenderanno in strada gli studenti del Liceo Mercalli, veterani del bike to school mentre e genitori e bambini dell’IC Madonna Assunta che alle 8.00 partiranno da Piazza Italia per raggiungere la scuola di Bagnoli.

Sempre Mercoledì 18 sarà la volta del Giretto d’Italia promosso da Legambiente, con il supporto dei ciclisti urbani cittadini che monitoreranno gli spostamenti casa lavoro dei napoletani che si muovono in bici.

Giovedì lezioni gratuite di mountain bike per imparare a districarsi meglio tra sterrati e percorsi di ciclismo urbano. Venerdì invece è l’occasione per sperimentare il Bike to work, cambiare per un giorno abitudini e scoprire come sia possibile muoversi in bici nel quotidiano.

Nel week end invece spazi a pedalate e mostre dedicate alla bici, come quella allestita a Città della Scienza, con parcheggio bici e sconti per chi verrà pedalando.

Infine attenzione sarà data ai problemi della sicurezza e rispetto del codice della strada. Ai ciclisti saranno distribuiti dei flyer che serviranno a sanzionare moralmente tutte le violazione che riscontrano lungo il proprio percorso e subito dopo saranno trasmessi alla Polizia Locale che interverrà per sanzionare realmente le violazioni più ricorrenti.

Tutte le iniziative della #europeanmobilityweek saranno comunicate sui mezzi ANM e nelle pensiline degli autobus con il claim 2019 “Lasciati ispirare e pedala”.

Tutti i dettagli del programma sono consultabili sul sito: http://www.comune.napoli.it/napoli-inbici

ELENCO INIZIATIVE

15 Settembre

- BIMBI IN BICI CAMPI FLEGREI

Appuntamento con partenza dal Lago D’Averno alle ore 10:00 a cura di Percorsi Cumani – Fiab e Malazè. E’ una pedalata di gruppo adatta a bambini di ogni età accompagnati dai genitori. Qui maggiori info

16 Settembre

- SOCIAL BIKING CHALLENGE

La SBC è una sfida a colpi di pedalate organizzata dalla Commissione Europea a cui aderisce il Comune di Napoli per promuovere la bicicletta come mezzi di trasporto.

La SBC, oltre all'aspetto ludico, è finalizzata alla definizione di "MAPPE DI CALORE" che identificano i percorsi più utilizzati da chi pedala costituendo così un importante strumento di analisi per progettare infrastrutture ciclabili.

Qui tutte le info

17 Settembre

- IMPARIAMO A PEDALARE

Lezioni per imparare a pedalare per grandi e piccoli all’interno del parco urbano della Mostra d’Oltremare. Per informazioni e prenotazioni consultare questa pagina. A cura di Napoli Pedala

18 Settembre

- BIKE TO SCHOOL DAY

Il Bike to School è un'iniziativa spontanea di genitori che si organizzano per accompagnare a scuola i propri figli e di studenti che decidono di pedalare insieme in bicicletta per riappropriarsi, in sicurezza, di uno spazio comune come la strada. Per scoprire gli appuntamenti in programma consulta la pagina dedicata

- GIRETTO D’ITALIA

Il Giretto d’Italia è promosso da Legambiente, con il supporto dei ciclisti urbani cittadini che monitoreranno gli spostamenti casa lavoro di chi si muove in bici a Napoli. Per aggiungerti ai volontari per il monitoraggio manda una mail a presidente.tavolociclabilita@comune.napoli.it

19 Settembre

- OPEN DAY MTB BIKE ACADEMY KIDS

Lezioni di prova gratuita, alla scoperta della mountain bike come pratica sportiva per poter affrontare in maggior sicurezza gli ostacoli e le difficoltà che si possono incontrare durante un’escursione e nei percorsi di ciclismo urbano. Per maggiori info

20 Settembre

- BIKE TO WORK

Il BTW è l'occasione per promuovere l'uso della bicicletta per andare al lavoro. Tutti possono partecipare e provare quest’ esperienza che può diventare una salutare abitudine quotidiana.

Per trovare persone con cui condividere parte del percorso in bici da fare insieme si può utilizzare il gruppo ufficiale del Tavolo della Consulta della Ciclabilità del Comune di Napoli.

21 Settembre

- Biketour “LE VIE DEL VINO FLEGREE”

Il tour proposto è di grado di difficoltà media e durerà 5/6 h circa comprensive delle soste. Il totale dei km percorsi è di circa 50 (a/r), per un dislivello di circa 500 m. Durante il percorso si attraverseranno siti di interesse archeologico, naturalistico e paesaggistico. Partenza ore 9.00 da Città della Scienza. Clicca qui per maggiori info

A cura di Malazè, Napoli Pedala, Città della Scienza

22 Settembre

- BIKE_IT mostra interattiva sulla bici

Bike_it è una mostra interattiva dedicata alla storia e cultura della bici. Si compone di aree espositive e spazi all’aperto per laboratori e prove bici. Sconti per chi raggiunge Città della Scienza in bicicletta. Per maggiori info consultare il sito web di Città della Scienza

27 Settembre

- SEMINARIO SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA MOBILITÀ INTEGRATA E SOSTENIBILE

Il workshop, con inizio alle 9.30 rappresenta un’occasione di aggiornamento e di confronto sulle novità del settore (Ecobonus, fondi per il TPL, PUMS, infrastrutture di ricarica elettriche, micromobilità, ecc.). Sul tema si confronteranno infatti esperti nazionali, rappresentanti di Ministeri ed enti locali, ordini professionali e i principali operatori del settore.

La partecipazione è gratuita qui maggiori info

28 Settembre

- GREEN DAY - NAPOLI, VIA SCARLATTI - AREA PEDONALE

La 3° tappa dei Green Days 2019 è incentrata sulla mobilità sostenibile e vedrà la partecipazione di aziende del settore, con esposizione di veicoli a zero e/o basse emissioni. Sul sito dell’ANEA tutte le info.