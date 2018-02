Speciale "Settimana della Donna" alle Terme Stufe di Nerone: spa e aperitivo

Un pacchetto speciale in occasione della festa della Donna 2018 formato da ingresso giornaliero alle Terme Stufe di Nerone + uno speciale aperitivo con tanti finger food sfiziosi e originali creati dallo chef, il tutto accompagnato dalle bollicine di un prosecco doc.

Il pacchetto benessere si chiama #ungiornoinsieme proprio per sottolineare la bella occasione: una giornata da lunedi 5 marzo a domenica 11 marzo tra cui scegliere di trascorrere una giornata con chi si desidera: le tue migliori amiche, le tue colleghe...persone con cui non ci si riesce più a incontrare a causa degli impegni.

L'iniziativa si svolge per una settimana, proprio per permettere anche di scegliere il giorno migliore. Infatti le Terme in alcuni giorni (martedi, giovedi e venerdi) sono aperte fino le ore 23.

Il lunedi, mercoledi e sabato sono aperte fino le 20 e la domenica fino le 18.