Napoli celebra la Lingua e la Cultura Greca con una settimana di iniziative gratuite

L’annuale iniziativa che dal 2014 celebra e festeggia a Napoli la lingua e la cultura greca si arricchisce e si amplia quest’anno con un’intera settimana attività. Oltre alla ormai consueta Maratona delle scuole, con gli i licei classici di Napoli e della Campania ma anche con la partecipazione di numerosi studenti provenienti dalla Grecia, avremo nel corso della settimana numerose interessanti occasioni per accostare ed apprezzare la musica e la cultura greca, a partire dal concerto del Mezzosoprano Alexandra Gravas, ospitato nella prestigiosa cornice della Sala Martucci del Conservatorio.

Si tratta di una iniziativa significativa per valorizzare i legami che ci legano alla cultura greca antica e per renderci componente attiva di un’eredita' di straordinario rilievo. Il tema di questa edizione sara' IL GRECO CI APPARTIENE, ad indicare la presenza e l’importanza della cultura greca, di quella antica, che ancora alimenta la nostra cultura, ma anche di quella moderna, in segno di apertura, di scambio, per una rinnovata reciproca conoscenza.

L’idea di dedicare un appuntamento annuale alla lingua ed alla cultura greca ed alla valorizzazione dei nostri legami con essa partì da Napoli nel 2014 per iniziativa della Comunità Ellenica e dell’Assessorato alla Cultura, con la celebrazione della “Giornata mondiale della lingua e della cultura greca”, su proposta del prof. Ioannis Korinthios. allora presidente della Federazione delle Comunita' e Confraternite Elleniche in Italia , accolta ed istituzionalizzata dal Parlamento della Repubblica di Grecia. L’iniziativa ha avuto negli anni un successo crescente, con una partecipazione sempre più ampia dei nostri licei, ma anche con la presenza di studenti greci che vengono a Napoli proprio in questa occasione.

Ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo: “Ringrazio le Ambasciate di Grecia e di Cipro per il patrocinio all’iniziativa, e con esse il Ministero degli Esteri greco e tutti gli altri partner istituzionali, a partire dal Conservatorio di San Pietro a Majella che ospita il concerto di Alessandra Gravas, ma soprattutto considero straordinaria e felice la collaborazione con la Comunità Ellenica, che dura da alcuni anni e che ci consente quest’anno un così significativo arricchimento dell’iniziativa. Ricordo che il progetto fu promosso dal Parlamento Greco ma che esso ha visto Napoli, fin dall’inizio, tra i suoi maggiori promotori ed ha trovato nella nostra città una accoglienza e una partecipazione che mi ha molto colpito. Una partecipazione nella quale è evidente l’impegno e la sensibilità dei nostri insegnanti, con la vivacità delle nostre scuole, ma che mi piace pensare come il ritrovarsi della nostra città con le sue radici più antiche e con la dimensione mediterranea della nostra cultura.”.

SETTIMANA DELLA CULTURA GRECA - PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

lunedì 10 febbraio, ore 09,00 – 15,00

Maschio Angioino – Sala dei Baroni

MARATONA DEI LICEI

Con i licei classici di Napoli e della Campania e con la partecipazione di alcune classi di licei di Atene e di Salonicco.

lunedì 10 febbraio, ore 12,00

Maschio Angioino – Sala dei Baroni

Celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale della Lingua Greca.

Partecipano, con il Sindaco Luigi de Magistris e l’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo, il presidente della Commissione per la Diaspora del Parlamento Greco Savvas Anastasiadis, la Direttrice della Segreteria per la Diaspora del Ministero degli Esteri Eva Pappadatou, il presidente della Comunità Ellenica di Napoli Paul Kyprianoù, il coordinatore dell’iniziativa Jannis Korymthios.

martedì 11 febbraio, ore 09,00 – 15,00

Maschio Angioino – Sala dei Baroni

MARATONA DEI LICEI

Con i licei classici di Napoli e della Campania e con la partecipazione di alcune classi di licei di Atene e di Salonicco.

martedì 11 febbraio, ore 17,30

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Sala Martucci

Grecia en poesia y musica

ALEXANDRA GRAVAS in concerto - al pianoforte Petros Bouras.

La musica greca conosciuta in tutto il mondo: le poesie dei più grandi poeti musicate da autori famosi, (Manos Hadjidakis, Mikis Theodorakis...)

giovedì 13 febbraio, ore 17,00

Maschio Angioino – Sala della Loggia

SENTIRE LA GRECIA

Incontro con Carmelo Siciliano e la musica tradizionale greca.

sabato 15 febbraio, ore 17,00

Maschio Angioino – Sala della Loggia

XENITIA’

Spettacolo di musica greca, con Roberto Trenca.

Ricordiamo inoltre che, nell’ambito della Settimana della Cultura Greca, si terranno iniziative anche in altre località della Campania: mercoledì 12 febbraio, alle ore 10,00. a Salerno, incontro pubblico nella sede della Biblioteca DIPSUM dell’Università di Salerno; lo stesso giorno, alle ore 17,30, un Focus sulla letteratura greca con studenti ed insegnanti del Liceo Manzoni, nella sede della Libreria Fenltrinelli di Caserta; venerdì 14, alle orte 17,30, evento di “Musica, poesia ed arte” al Liceo Galdi di Cava dei Tirreni.

Tutte le iniziative della Settimana della Cultura Greca sono ad ingresso gratuito