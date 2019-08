Settembre al Porto: appuntamento con lo Street Food al Granatello

Dal 6 all'8 settembre, appuntamento con il meglio dello Street Food nel suggestivo porto del Granatello di Portici.

In programma per la kermesse - a ingresso gratuito - 'Settembre al Porto': percorsi di degustazione, show cooking, street food e cibo gourmet, concerti live e Dj set, raduno di moto d'epoca, intrattenimento per i bambini e tante risate con Ciro Giustiniani da "Made in Sud".

L'evento è promosso da 'Eccelleze in Piazza'.