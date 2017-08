A Nola al via SettembrArte 2017

SettembrArte è un evento culturale organizzato dall'Assessorato ai Beni e alle Attività del Comune di Nola in collaborazione con l'associazione "Meridies". La rassegna racconta i siti di interesse storico artistico del territorio nolano attraverso suggestive contaminazioni di musica, poesia e teatro. In uno scambio virtuoso l’arte ospita l’arte: alle visite guidate si affiancano concerti, danza e rappresentazioni teatrali. I siti prescelti non si riducono a semplici sfondi ma sono al centro delle performance e si animano ad ogni parola, nota e applauso del pubblico che accoglie sempre con curiosità e attenzione questo appuntamento di fine estate.



Domenica 10 - Seminario Vescovile (Via Seminario 53)

Ore 18.30 Visita guidata.

A seguire “Danza è”, performance a cura di Andrea Doria.



Lunedì 11 - Villaggio Preistorico di Nola (Via Polveriera)

Ore 19.00 Inaugurazione del Parco Archeologico della Preistoria “Villaggio del Bronzo Antico”



Sabato 16 e domenica 17

Apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Sant’Angelo in Palco (Via Seminario 109)

Sabato 16: Visite guidate ore 18.30 e 20.00.

A seguire “Gloria”, musiche di A. Vivaldi, coreografie di Andrea Doria.

Domenica 17: Visite guidate ore 10.30 - 12.00 - 17.30 – 18.30 – 20.00.

Incursioni musicali.



Giornate Europee del Patrimonio

Domenica 24 settembre – Eremo di Santa Maria degli Angeli (Via Camaldoli 91 – Visciano)

Ore 18.30 Visita guidata.

A seguire “Mater Matuta”: musiche della nostra terra a cura di Antonio Marotta.





Venerdì 29 – Chiesa dei Santi Apostoli

Ore 19.00 Riscoprendo la bellezza di “Rachele al pozzo” e de “L’angelo custode”.

Presentazione di due tele della chiesa restaurate dalla Guacci S.p.A. e dalla F.I.D.A.P.A. sez. di Nola.





Sabato 30 – Anfiteatro Laterizio (Via Mario De Sena)

Ore 19.30 - Visita Guidata

Ore 20.00 Spettacolo teatrale “Miti di acqua” dalle Metamorfosi di Ovidio a cura di O ThiasosTeatroNatura.



Domenica 1 ottobre - Anfiteatro Laterizio

Ore 10.30 “Mitte aut iugula! Speranza di vita e certezza di morte nell’arena”

Visita guidata. Esposizione di ricostruzioni di armature e laboratorio di tecniche gladiatorie con i bambini a cura dell'associazione S.P.Q.R. di Roma