"I sette doni di Partenope": incontro con l'autrice Mariarosaria Compagnone

Domenica 15 dicembre ore 9,30 presso il teatro dell'Istituto Comprensivo “2” De Amicis - Diaz Via Severini1 Monterusciello - Pozzuoli , l'autrice Mariarosaria Compagnone incontrerà i bambini e i ragazzi dell'istituto scolastico di Monterusciello e tutta la cittadinanza del territorio.

Questo incontro è all'interno di un percorso che durerà alcuni mesi grazie a un progetto del MIBAC "Cultura futuro Urbano" Una rete di scuole e di organizzazioni del terzo settore hanno dato vita a questo progetto che tratta l'accessibilità del libro e più in generale della cultura sia per i normolettori, per chi ha problemi sia legati al DSA "disturbo specifico dell'apprendimento" sia problemi anche più gravi come chi ha bisogni comunicativi complessi