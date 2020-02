Sergio Caputo al Napoli Jazz Winter 2020

Dall’"Astronave che arriva” a “Garibaldi Innamorato”, da “Bimba se sapessi” a “Sabato Italiano”. Al Napoli Jazz Winter 2020 arriva un artista d’eccezione: Sergio Caputo. Venerdì 7 febbraio alle 21,30, il cantautore romano salirà sul palco del Teatro Acacia di Napoli (via Tarantino, 10) insieme a Paolo Vianello alle tastiere, Alessandro Presti alla tromba, Fabiola Torresi al basso e Alessandro Marzi alla batteria.

Con il suo stile inconfondibile, musicale e letterario, Sergio Caputo abbina la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. Oggi, dopo la lunga esperienza americana, l’artista si esibisce in varie formazioni portando il meglio del suo repertorio al pubblico internazionale.

E’ il 1983 quando esce il suo primo album: “Un sabato italiano”. Questo disco lo porta subito al successo ed e’ tutt’ora un classico. La sua musica è un pop-jazz che spesso spazia nel latino con un uso innovativo del linguaggio. I temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane. A “Un sabato italiano” seguono 12 album, piu’ varie compilation. Sergio Caputo partecipa al Festival di Sanremo tre volte, e negli ultimi anni torna con particolare decisione a sonorita’ jazzistiche e latine. Fra le sue collaborazioni si annoverano nomi come Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e molti altri. Nel 2013 ha celebrato il trentennale di “UN SABATO ITALIANO” con un nuovo album, “UN SABATO ITALIANO 30”, remake in versione più jazz dello storico album, contenente due brani inediti.

Nel marzo 2015 esce l’album di inediti “POP, JAZZ and LOVE”, interamente in inglese tranne per il singolo “A bazzicare il lungomare”. Il suo mix di pop, jazz e poesia torna a riaffermare lo stile che da sempre contraddistingue l’autore. Nel 2018, fra le molte esibizioni live, pubblica l’album “OGGETTI SMARRITI”, un unplugged con tre inediti, e altri brani “cult” della sua carriera. L’8 novembre 2019 è uscito il suo nuovo singolo AMO IL MIO NUOVO LOOK.



Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro Acacia TEL. 081.556.39.99

Prevendite abituali circuito GO2 ; TEL. 081.5564726 - 081.7611221 -

081.5568054 - 081.5294939 ; on line su www.go2.it

Poltrona Gold numerata €. 23,00 + prev.

Poltrona Numerata €. 18,00 + prev.

Galleria non numerata €. 15,00 + prev.