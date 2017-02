Serenata Baci: speciale appuntamento per San Valentino a Napoli

In occasione del San Valentino, lunedì 13 e martedì 14 febbraio le strade principali del centro di Napoli si riempiono di musica.

Da 4 balconi delle strade principali, un cantante e un musicista con l’immancabile chitarra, intoneranno le canzoni romantiche scelte dai passanti innamorati, in perfetto stile serenata.

Via Toledo 204, via Scarlatti angolo via Alvino 37, via Luca Giordano 71, via Chiaia 184: da questi punti nevralgici della città, Baci Perugina fa trionfare l’amore regalando a tutti i napoletani un tuffo nel passato, quando i giovani dichiaravano il proprio amore cantando una serenata.