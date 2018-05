"Canti Del Sud": serata popolare al Gran Salone Margherita

Sotto l'accurata direzione artistica del Maestro Lucio Pierri gli AnemAntìca in collaborazione con il Gran Salone Margherita e con la partecipazione al ballo di Raffaella Vacca, sono lieti di presentarvi lo spettacolo "Canti Del Sud".

Un viaggio tra i più travolgenti ritmi della musica popolare del sud Italia e nella melodia inconfondibile della canzone napoletana, il tutto nella cornice elegante e suggestiva del Gran Salone Margherita sito in via Santa Brigida 65/66 (NA), che per l'occasione preparerà a soli 20€ un menù di tutto rispetto che comprende:

Frittura All'Italiana

Pasta e Fagioli Con Cozze

Calice Di Vino

Babà Napoletano



Per info e prenotazioni 081/5514154