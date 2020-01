Serata Medievale a Napoli al VIC'STREET

Immagina di avere la macchina del tempo

Immagina di poter vivere emozioni nel passato, cosa faresti se ti troveresti a fare un balzo nel Medioevo?

Tra danze e personaggi reali o di fantasia farai un balzo nel passato preparati con un abbigliamento a tema un evento unico nel suo genere



*Partecipa alla serata con balli a tema di gruppo

*consigliamo Abbigliamento a tema!

*imparerai le nostre danze Medievali



MENU OFFERTA € 15.00

SOLO SU PRENOTAZIONE ALLO 081662423



PROGRAMMA

1.breve visita guidata in abito

2. lezioni di danza di gruppo

3. cena spettacolo Medievale



1.VISITA GIUDATA ORE: 19.00

Castel dell' Ovo e borgo Marinaro con una guida d'eccezione, il Mago Virgilio

via partenope e palazzo sirignano



2. LEZIONE DANZA GRUPPO ORE: 20.30



3. CENA CON SPETTACOLO

Nostro Menu' Medievale

Antipasto

**TAGLIERE DEL VIANDANTE

(Salame formaggi confettura)

***PRIMO PIATTO

(Zuppa del Contadino legumi cereali e crostini )

oppure

( orecchiette del pastore con ceci )

***SECONDO PIATTO

(Straccetti di Maiale con patate e cipolle)

oppure

( sformatine di spinaci e burro)

***DOLCE

Delizia dell Locanda

( dolce con uvette e noci con vino dolce)





ACCONTO TRAMITE POSTEPAY OPPURE PRESSO IL VICSTREET IN VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44 NAPOLI