Serata Gitana a Napoli, in via Giuseppe Martucci 44 Napoli presso il Vic Street

Danza a piedi nudi

Danza i fiori e il tempo che trascorre



Tra danze e personaggi reali o di fantasia farai un balzo tra la libertà e l'armonia preparati con un abbigliamento a tema un evento unico nel suo genere

*Partecipa alla serata con balli a tema di gruppo

*consigliamo Abbigliamento a tema

*imparerai danze Gitane



MENU SERATA A PARTIRE DA € 15.00



PROGRAMMA



1. LEZIONE DANZA GRUPPO ORE: 20.30

2 CENA CON SPETTACOLO "IO SONO GITANA" ORE: 21.00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 081662423

ACCONTO O PRESSO IL VICSTREET IN VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44 OPPURE TRAMITE POSTEPAY