Illegittima Storia di una Spada, Serata e Musical Medievale: domenica 5 Gennaio a partire dalle ore 18,00 presso il Vic' Street

in via Giuseppe Martucci 44

info 081662423

cell 3387981020

menu spettacolo € 15,00

mangia e bevi + spettacolo



Molte sono le storie che ci affascinano da bambini, tante le dicerie e le leggende che si nascondono tra frasi già fatte e verità perdute... non sono qui per raccontarvi di Uomini o di azioni ... ma vi racconterò di una Spada e del potere di un' Idea ....

Vi lascerò assistere ad un evento non come spettatori impassibili senza storia ma come partecipanti ad un' iniziazione alla riflessione, perché in ognuno di noi c'è una parte di ....Illegittima...."